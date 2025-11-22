Fußball-Landesklasse 4: Mit einem unglaublichen 7:1 (4:0) fegte die Mannschaft des SV Eintracht Elster den SV Seegrehna am Samstag vom Platz.

Zahna-Elster/MTU. 7:1 (4:0) in Elster: Ganze sieben Bälle hat die Mannschaft von Marvin Richter, der SV Eintracht Elster, am Samstag im Tor der Besucher aus Seegrehna untergebracht.

Gleich nach Anpfiff schoss Philipp Schneider das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (8.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Seegrehna kassierte einmal Gelb (8.). Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Lennox Witzel (11.) erzielt wurde.

Minute 11: SV Eintracht Elster mit 2:0 Vorsprung

Die Zahna-Elsteraner konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Ivan Lavrov traf in Spielminute 21. Zu all dem Jammer lenkte der Wittenberger den Ball in der 34. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Schneider versenkte den Ball in der 47. Minute noch einmal, gefolgt von Maurice Witzel und Ivan Lavrov (65., 70.). Spielstand 7:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 12

In Minute 77 fiel der finale Treffer der Partie. 32 Minuten nach Anpfiff gelang es Hendrik Kruse, den Ball ins Netz zu befördern und den Wittenbergern noch ein ehrenrettendes Tor zu verschaffen (77.). Der SV Eintracht Elster hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SV Seegrehna

SV Eintracht Elster: Juhasz – Dietze, Engelhardt (63. Schüler), M. Witzel, T. Richter, L. Witzel (70. Donath), Schneider, Lavrov, Kase, Schuschke, Schutzsch (82. Jahn)

SV Seegrehna: Janihsek – Kruse, Trenkel (65. Eigendorf), Poppe (86. Henke), Geißler (79. Kohl), Jäckel, Thauer, Stark, Schüler, Raiskup, Gäbelt

Tore: 1:0 Philipp Schneider (8.), 2:0 Lennox Witzel (11.), 3:0 Ivan Lavrov (21.), 4:0 Martin Jäckel (34.), 5:0 Philipp Schneider (47.), 6:0 Maurice Witzel (65.), 7:0 Ivan Lavrov (70.), 7:1 Hendrik Kruse (77.); Schiedsrichter: Vincent Jochen Schildhauer (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Justin Geese; Zuschauer: 45