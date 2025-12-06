Ein 1:1 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV 1922 Pouch-Rösa und FC Victoria Wittenberg am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4.

Muldestausee/MTU. Mit einem Remis sind der SV 1922 Pouch-Rösa und der FC Victoria Wittenberg am Samstag vom Platz gegangen.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war bereits in vollem Schwung, als Christos Paschos für Pouch-Rösa traf und in Minute 57 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

Minute 83 SV 1922 Pouch-Rösa auf Augenhöhe mit FC Victoria Wittenberg – 1:1

In der 79. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV 1922 Pouch-Rösa kassierte zweimal Gelb.

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Tim Körnig (Wittenberg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Wittenberg erlangen (83.). Die Muldestauseer sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – FC Victoria Wittenberg

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Da Silva Semedo, Hänisch (73. Schubert), Bacurim (73. Camara), Richter, Ersed, Paschos, Gentil Da Cunha, Tale (46. Heßler), Robalo, Quilitzsch

FC Victoria Wittenberg: Müller – Vurmo, Körnig, Dorn, Thöner, Arlt, Huth (70. Grabo), Wakrim, Schütze, Jablonka, Müller

Tore: 1:0 Christos Paschos (57.), 1:1 Tim Körnig (83.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Holger Bornschein, Diana Block