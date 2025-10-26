Ergebnis 9. Spieltag Begegnung von SV Friedersdorf und SV 1922 Pouch-Rösa endet mit Remis 0:0
Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erreichte der Gastgeber SV Friedersdorf gegen den SV 1922 Pouch-Rösa ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.
Muldestausee/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SV Friedersdorf und SV 1922 Pouch-Rösa. 65 Zuschauer verfolgten das Spiel im Sport- u.Freizeitzentrum.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Muldestausee
- Wettbewerb: Landesklasse 4
- Spieltag: 9
SV Friedersdorf auf Augenhöhe mit SV 1922 Pouch-Rösa – 0:0
Die Muldestauseer sind auf Platz sechs gerutscht.
Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – SV 1922 Pouch-Rösa
SV Friedersdorf: Fleischer – Jefkay, Stolzenhain (78. Rickelt), Kökel (77. Krasnokutskyi), Thiel (38. Rohde), Siverchuk, Fischer (60. Walter), Janssen, Seiring, Vereshchaka (82. Kauna), Mühlbauer
SV 1922 Pouch-Rösa: Hamann – Shaba, Da Silva Semedo (34. Camara), Kunyk, Synovyd, Gentil Da Cunha, Tale (67. Paschos), Robalo, Ersed, Rocktäschel (73. Hänisch), Hulovych (86. Wittek)
; Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Christoph Bäck, Mario Bischoff; Zuschauer: 65