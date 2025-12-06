Fußball-Landesklasse 4: Mit einem unrühmlichen Endstand von 0:6 (0:3) verließ der FC Stahl Aken am Samstag den Woodward Elbesportpark in Aken. Der SV Eintracht Elster fuhr siegreich nach Hause.

Aken/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf um Daniel Arms hat am Samstag vor 12 Zuschauern im Woodward Elbesportpark ganze sechs Treffer kassiert. Das Spiel endete 0:6 (0:3).

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Philipp Schneider für Elster traf und nach nur eine Minute die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Maurice Witzel den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2 (7.).

7. Minute: FC Stahl Aken liegt 0:2 zurück

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Stahl Aken kassierte einmal Gelb. Der Siegeszug der Zahna-Elsteraner brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Marvin Richter im gegnerischen Tor. Schneider traf in Minute 26, Ivan Lavrov in Minute 40 und Witzel in Minute 62. Spielstand 5:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Damon Schüler den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:6 verfestigte (83.). Damit war der Sieg der Zahna-Elsteraner gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Eintracht Elster

FC Stahl Aken: Schulz – Saalmann (62. Saliou), Kutscher (67. Müller), Mazurkevych (78. Voigt), Ufer, Franz (74. Korge), Knauth, Rehsack, Dreßler, Wotschadlo, Abdul Awali

SV Eintracht Elster: Juhasz – Lavrov (62. Göbel), Schutzsch (76. Donath), Witzel, Schuschke, Engelhardt, Kase, Richter, Dietze, Witzel (62. Schüler), Schneider

Tore: 0:1 Philipp Schneider (1.), 0:2 Maurice Witzel (7.), 0:3 Philipp Schneider (26.), 0:4 Ivan Lavrov (40.), 0:5 Maurice Witzel (62.), 0:6 Damon Schüler (83.); Schiedsrichter: Denny Werner (Eilenburg); Assistenten: Dean Domenic Werner, Levis Benjamin Werner; Zuschauer: 12