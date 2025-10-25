Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 durfte sich der Dessauer SV 97 I vor 35 Zuschauern über einen soliden 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV Seegrehna freuen.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans auf dem Sportplatz Kienfichten eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Dessauer gewannen souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Kontrahenten aus Seegrehna.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst angepfiffen, als Sebastian Von Klöden für Dessau traf und neun Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (54.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Dessauer SV 97 I führt nach 75 Minuten 2:0

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Seegrehna steckte zweimal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis ein.

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Philipp Markert, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu erweitern (75.). In Spielminute 76 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Die Dessauer sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Seegrehna

Dessauer SV 97 I: Donath – Apel, Kieseler, Von Klöden, Markert (87. Hulwa), Bittner (78. Abaszada), Schlichting, Merkel, Dieckow (87. Thiele), Eckersberg, Malende (68. T. Berger)

SV Seegrehna: Scherbaum – Schenke, Gäbelt, Stark, Thauer, Geißler, Raiskup (64. Ruprecht), Griedel (76. Kohl), Trenkel, Kruse, Jäckel

Tore: 1:0 Sebastian Von Klöden (54.), 2:0 Philipp Markert (75.); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Alexander Kern, Charly Jens Leitenberger; Zuschauer: 35