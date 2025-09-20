Der Dessauer SV 97 I erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 120 Zuschauern einen klaren 4:2 (3:2)-Sieg gegen die SV Germania 08 Roßlau.

Dessau-Roßlau/MTU. Der Dessauer SV 97 I und die SV Germania 08 Roßlau haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 4:2 (3:2).

Stefan Krug traf für den SV Germania 08 Roßlau in Minute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Luca Maximilian Dieckow den Ball ins Netz (26.).

Minute 26 Dessauer SV 97 I gleichauf mit SV Germania 08 Roßlau – 1:1

Tor Nummer drei schoss Dieckow für Dessau (37.). Die Partie blieb spannend. Marcel Merkel (Dessau) und Stefan Krug (Roßlau) trafen in Minute 40 und 45. Spielstand 3:2 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der Dessauer SV 97 I kassierte zweimal Gelb. Die SV Germania 08 Roßlau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Jens Borchers.

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach der Pause gelang es Julian Bittner, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:2 zu festigen (79.). In Spielminute 85 handelte sich der Dessauer SV 97 I noch eine Gelbe Karte ein. Der Dessauer SV 97 I hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Germania 08 Roßlau

Dessauer SV 97 I: Deistler – Walzer, Markert (61. Abaszada), Dieckow, Von Klöden, Kieseler, Merkel, Bittner (90. Kamschütz), Eckersberg, Apel (87. Yousef), Akbari (70. Abdulkarim)

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Klausnitzer, Lorenz, Franzel, Marzian, Krug (58. Seiffert), Ruge (83. Mieth), Richter (75. Lorenz), Müller, Michaelis (61. Fleischer), Berke

Tore: 0:1 Stefan Krug (17.), 1:1 Luca Maximilian Dieckow (26.), 2:1 Luca Maximilian Dieckow (37.), 3:1 Marcel Merkel (40.), 3:2 Stefan Krug (45.+1), 4:2 Julian Bittner (79.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Christian Hünl, Luis Hünl; Zuschauer: 120