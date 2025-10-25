Der Dessauer SV 97 I errang am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 35 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Seegrehna.

Dessau-Roßlau/MTU. Die 35 Besucher auf dem Sportplatz Kienfichten haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Dessauer schlugen die Gäste aus Seegrehna mit 2:0 (0:0) souverän.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Sebastian Von Klöden für Dessau traf und neun Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (54.) dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Dessauer SV 97 I führt in Minute 75 mit 2:0

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Seegrehna steckte zweimal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis ein.

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Philipp Markert, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu erweitern (75.). In Spielminute 76 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Die Dessauer sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Seegrehna

Dessauer SV 97 I: Donath – Merkel, Apel, Eckersberg, Von Klöden, Schlichting, Dieckow (87. Thiele), Kieseler, Bittner (78. Abaszada), Markert (87. Hulwa), Malende (68. T. Berger)

SV Seegrehna: Scherbaum – Schenke, Raiskup (64. Ruprecht), Kruse, Trenkel, Thauer, Griedel (76. Kohl), Jäckel, Stark, Geißler, Gäbelt

Tore: 1:0 Sebastian Von Klöden (54.), 2:0 Philipp Markert (75.); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Alexander Kern, Charly Jens Leitenberger; Zuschauer: 35