Dessau-Roßlau/MTU. Der Dessauer SV 97 I und der TuS Kochstedt haben sich am Sonntag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 6:4 (3:1).

Gleich nach dem Anstoß schoss Paul Apel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (8.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Philipp Markert den Ball ins Netz.

Dessauer SV 97 I baut Vorsprung auf 2:0 aus – 24. Minute

Die Dessauer erhöhten noch einmal. Thomas Berger traf in Minute 26. Dann waren die zurückliegenden Dessauer dran: Willi Veith Böhme versenkte den Ball in der 45. Minute, gefolgt von Philip Streuber (58.). Der Dessauer SV 97 I ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Apel versenkte den Ball in Spielminute 62 noch einmal. Es wollte den Dessauern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Robert Mathias Krieg versenkte den Ball in der 73. Spielminute. Eine echte Bedrohung erwuchs den Dessauern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Markert schoss und traf in Spielminute 78 ein weiteres Mal. Die Dessauer nahmen aber nochmal Anlauf. Leander Zabel schoss und traf in der 84. Spielminute. Spielstand 5:4 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 16

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Berger den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 6:4 ausbaute (90.). Damit war der Triumph der Dessauer gesichert. Der Dessauer SV 97 I hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – TuS Kochstedt

Dessauer SV 97 I: M. Berger – T. Berger (90. Kamschütz), Malende, Schlichting (68. Walzer), Merkel, Von Klöden, Dieckow (90. Hulwa), Markert, Eckersberg, Akbari, Apel (90. Yousef)

TuS Kochstedt: Jeßwein – Streuber, Ihbe (75. Rüdiger), Hensen, Krüger, Böhme, Zuchowski, Ziemba (55. Krieg), Richter, Buschmann, Zabel

Tore: 1:0 Paul Apel (8.), 2:0 Philipp Markert (24.), 3:0 Thomas Berger (26.), 3:1 Willi Veith Böhme (45.), 3:2 Philip Streuber (58.), 4:2 Paul Apel (62.), 4:3 Robert Mathias Krieg (73.), 5:3 Philipp Markert (78.), 5:4 Leander Zabel (84.), 6:4 Thomas Berger (90.); Schiedsrichter: Jens Rosenbaum (Halle); Assistenten: Marcel Theumer, Martin Beutel; Zuschauer: 46