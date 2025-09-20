Der Dessauer SV 97 I errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 120 Zuschauern einen klaren 4:2 (3:2)-Sieg gegen die SV Germania 08 Roßlau.

Stefan Krug (SV Germania 08 Roßlau) netzte 17 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Dessauer konterten kurz darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Luca Maximilian Dieckow der Torschütze (26.).

Tor Nummer drei schoss Dieckow für Dessau (37.). Es blieb spannend. Marcel Merkel (Dessau) und Stefan Krug (Roßlau) trafen in Minute 40 und 45. Spielstand 3:2 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der Dessauer SV 97 I steckte zweimal Gelb ein. Die SV Germania 08 Roßlau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Jens Borchers.

In Minute 79 fiel der finale Treffer der Partie. 34 Minuten nach der Pause gelang es Julian Bittner, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:2 zu erweitern (79.). In Spielminute 85 handelte sich der Dessauer SV 97 I noch eine Gelbe Karte ein. Die Dessauer sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Germania 08 Roßlau

Dessauer SV 97 I: Deistler – Markert (61. Abaszada), Merkel, Dieckow, Akbari (70. Abdulkarim), Walzer, Kieseler, Eckersberg, Von Klöden, Apel (87. Yousef), Bittner (90. Kamschütz)

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Krug (58. Seiffert), Franzel, Berke, Müller, Richter (75. Lorenz), Klausnitzer, Marzian, Lorenz, Ruge (83. Mieth), Michaelis (61. Fleischer)

Tore: 0:1 Stefan Krug (17.), 1:1 Luca Maximilian Dieckow (26.), 2:1 Luca Maximilian Dieckow (37.), 3:1 Marcel Merkel (40.), 3:2 Stefan Krug (45.+1), 4:2 Julian Bittner (79.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Christian Hünl, Luis Hünl; Zuschauer: 120