Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der Dessauer SV 97 I vor 120 Zuschauern über einen soliden 4:2 (3:2)-Sieg gegen die SV Germania 08 Roßlau freuen.

Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der Dessauer SV 97 I und die SV Germania 08 Roßlau am Samstag 4:2 (3:2) getrennt.

Stefan Krug (SV Germania 08 Roßlau) netzte 17 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Luca Maximilian Dieckow (26.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel Dessauer SV 97 I gegen SV Germania 08 Roßlau – Minute 26

Tor Nummer drei schoss Dieckow für Dessau (37.). Es blieb spannend. Marcel Merkel (Dessau) und Stefan Krug (Roßlau) trafen in Minute 40 und 45. Spielstand 3:2 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Dessauer SV 97 I kassierte zweimal Gelb. Die SV Germania 08 Roßlau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Jens Borchers.

In Minute 79 fiel der finale Treffer der Partie. 34 Minuten nach Anpfiff gelang es Julian Bittner, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:2 zu erweitern (79.). In Spielminute 85 handelte sich der Dessauer SV 97 I noch eine Gelbe Karte ein. Die Dessauer haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Germania 08 Roßlau

Dessauer SV 97 I: Deistler – Bittner (90. Kamschütz), Kieseler, Apel (87. Yousef), Eckersberg, Von Klöden, Walzer, Markert (61. Abaszada), Merkel, Dieckow, Akbari (70. Abdulkarim)

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Müller, Richter (75. Lorenz), Marzian, Ruge (83. Mieth), Berke, Michaelis (61. Fleischer), Franzel, Klausnitzer, Lorenz, Krug (58. Seiffert)

Tore: 0:1 Stefan Krug (17.), 1:1 Luca Maximilian Dieckow (26.), 2:1 Luca Maximilian Dieckow (37.), 3:1 Marcel Merkel (40.), 3:2 Stefan Krug (45.+1), 4:2 Julian Bittner (79.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Christian Hünl, Luis Hünl; Zuschauer: 120