Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der Dessauer SV 97 I und der TuS Kochstedt am Sonntag 6:4 (3:1) getrennt.

Paul Apel (Dessauer SV 97 I) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Dessauer waren aber noch nicht fertig: In Minute 24 wurde das zweite Tor durch Philipp Markert erzielt.

Die Dessauer schafften es, nochmal zu erhöhen. Thomas Berger schoss und traf in Minute 26. Dann kamen die zurückliegenden Dessauer zum Zug: Willi Veith Böhme schoss und traf in der 45. Spielminute, gefolgt von Philip Streuber (58.). Brenzlich wurde es für die Dessauer nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 4:2. Apel schoss und traf in Minute 62 zum zweiten Mal. So einfach ließen sich die Dessauer jedoch nicht abhängen. Robert Mathias Krieg traf in Spielminute 73. Der Dessauer SV 97 I ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Markert traf in Minute 78 noch einmal. Die Dessauer blieben ihnen auf den Fersen. Leander Zabel schoss und traf in der 84. Spielminute. Spielstand 5:4 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 16

In der 90. Minute gelang es Berger, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:4 zu festigen (90.). Die Dessauer sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – TuS Kochstedt

Dessauer SV 97 I: M. Berger – T. Berger (90. Kamschütz), Eckersberg, Akbari, Dieckow (90. Hulwa), Apel (90. Yousef), Merkel, Von Klöden, Malende, Markert, Schlichting (68. Walzer)

TuS Kochstedt: Jeßwein – Buschmann, Ziemba (55. Krieg), Krüger, Zabel, Richter, Zuchowski, Hensen, Ihbe (75. Rüdiger), Böhme, Streuber

Tore: 1:0 Paul Apel (8.), 2:0 Philipp Markert (24.), 3:0 Thomas Berger (26.), 3:1 Willi Veith Böhme (45.), 3:2 Philip Streuber (58.), 4:2 Paul Apel (62.), 4:3 Robert Mathias Krieg (73.), 5:3 Philipp Markert (78.), 5:4 Leander Zabel (84.), 6:4 Thomas Berger (90.); Schiedsrichter: Jens Rosenbaum (Halle); Assistenten: Marcel Theumer, Martin Beutel; Zuschauer: 46