Der Dessauer SV 97 I erzielte am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 35 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Seegrehna.

Dessau-Roßlau/MTU. Die 35 Besucher auf dem Sportplatz Kienfichten haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Dessauer besiegten die Gäste aus Seegrehna mit 2:0 (0:0) souverän.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Sebastian Von Klöden (Dessauer SV 97 I) netzte in der 9. Minute der zweiten Halbzeit (54.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Dessauer SV 97 I führt nach 75 Minuten 2:0

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SV Seegrehna steckte zweimal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis ein.

30 Minuten nach der Pause konnte Philipp Markert (Dessau) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 2:0 gingen die Dessauer als Sieger vom Platz. In Spielminute 76 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Der Dessauer SV 97 I sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Seegrehna

Dessauer SV 97 I: Donath – Kieseler, Malende (68. T. Berger), Von Klöden, Apel, Schlichting, Dieckow (87. Thiele), Eckersberg, Bittner (78. Abaszada), Merkel, Markert (87. Hulwa)

SV Seegrehna: Scherbaum – Kruse, Trenkel, Raiskup (64. Ruprecht), Schenke, Gäbelt, Jäckel, Geißler, Griedel (76. Kohl), Stark, Thauer

Tore: 1:0 Sebastian Von Klöden (54.), 2:0 Philipp Markert (75.); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Alexander Kern, Charly Jens Leitenberger; Zuschauer: 35