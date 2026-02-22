Am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der Dessauer SV 97 I vor 46 Zuschauern über einen soliden 6:4 (3:1)-Sieg gegen den TuS Kochstedt freuen.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Paul Apel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (8.). Die Dessauer waren aber noch nicht fertig: In Minute 24 wurde das zweite Tor durch Philipp Markert erzielt.

Die Dessauer bauten ihren Vorsprung erneut aus. Thomas Berger versenkte den Ball in der 26. Minute. Der TuS Kochstedt war drei Tore im Rückstand. Und dann klappte es aber noch: Willi Veith Böhme schoss und traf in Spielminute 45, gefolgt von Philip Streuber (58.). Der Dessauer SV 97 I ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Apel versenkte den Ball in der 62. Spielminute ein weiteres Mal. Die Dessauer nahmen aber nochmal Anlauf. Robert Mathias Krieg traf in Spielminute 73. Gefährlich wurde es für die Dessauer nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 5:3. Markert traf in Spielminute 78 ein weiteres Mal. So einfach ließen sich die Dessauer jedoch nicht abhängen. Leander Zabel schoss und traf in Minute 84. Spielstand 5:4 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 16

In der 90. Minute gelang es Berger, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:4 zu erweitern (90.). Die Dessauer haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – TuS Kochstedt

Dessauer SV 97 I: M. Berger – Merkel, Dieckow (90. Hulwa), Malende, T. Berger (90. Kamschütz), Eckersberg, Von Klöden, Apel (90. Yousef), Schlichting (68. Walzer), Markert, Akbari

TuS Kochstedt: Jeßwein – Streuber, Hensen, Buschmann, Böhme, Zabel, Richter, Zuchowski, Ihbe (75. Rüdiger), Ziemba (55. Krieg), Krüger

Tore: 1:0 Paul Apel (8.), 2:0 Philipp Markert (24.), 3:0 Thomas Berger (26.), 3:1 Willi Veith Böhme (45.), 3:2 Philip Streuber (58.), 4:2 Paul Apel (62.), 4:3 Robert Mathias Krieg (73.), 5:3 Philipp Markert (78.), 5:4 Leander Zabel (84.), 6:4 Thomas Berger (90.); Schiedsrichter: Jens Rosenbaum (Halle); Assistenten: Marcel Theumer, Martin Beutel; Zuschauer: 46