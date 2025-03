Dessau-Roßlau/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 60 Besuchern auf dem Sportplatz Kienfichten Pl.2 geboten. Die Dessauer setzten sich souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Gäste aus Bitterfeld-Wolfen durch.

Stefan Streuber traf für den Dessauer SV 97 I in Minute 17 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Dessauer waren aber noch nicht fertig: In Minute 44 wurde ein weiteres Tor via Strafstoß durch Max Zabel erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 19

Das letzte Tor der Partie fiel 19 Minuten nach der Pause, als Sebastian Von Klöden den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (64.). Damit war der Erfolg der Dessauer gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Dessauer SV 97 I wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 88 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom 1. FC Bitterfeld-Wolfen II beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der Dessauer SV 97 I sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

Dessauer SV 97 I: Deistler – Eckersberg, Streuber (45. Malende), Brenner, Kieseler, Von Klöden, Zabel (82. Berger), Markert (48. Dieckow), Schweininger, Abaszada (60. Yousef), Merkel

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Hauschildt – Eberhard (85. Hawel), Schneidewind (57. Kirchhoff), Achilles, Strobel, Riediger, Bauer, Jentzsch, Krogmann, Csehil (69. Rohde), Erler (74. Ristok)

Tore: 1:0 Stefan Streuber (17.), 2:0 Max Zabel (44.), 3:0 Sebastian Von Klöden (64.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Conner Perleberg, Thomas Witter; Zuschauer: 60