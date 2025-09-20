Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 durfte sich der Dessauer SV 97 I vor 120 Fußballfans über einen soliden 4:2 (3:2)-Erfolg gegen die SV Germania 08 Roßlau freuen.

Stefan Krug traf für den SV Germania 08 Roßlau in Minute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Luca Maximilian Dieckow (26.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Dieckow für Dessau (37.). Es blieb spannend. Marcel Merkel (Dessau) und Stefan Krug (Roßlau) trafen in Minute 40 und 45. Spielstand 3:2 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Dessauer SV 97 I kassierte zweimal Gelb. Die SV Germania 08 Roßlau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Jens Borchers.

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach der Pause gelang es Julian Bittner, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:2 zu festigen (79.). In Spielminute 85 handelte sich der Dessauer SV 97 I noch eine Gelbe Karte ein. Die Dessauer haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Germania 08 Roßlau

Dessauer SV 97 I: Deistler – Walzer, Akbari (70. Abdulkarim), Markert (61. Abaszada), Eckersberg, Von Klöden, Apel (87. Yousef), Kieseler, Dieckow, Bittner (90. Kamschütz), Merkel

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Müller, Lorenz, Berke, Marzian, Michaelis (61. Fleischer), Richter (75. Lorenz), Krug (58. Seiffert), Ruge (83. Mieth), Franzel, Klausnitzer

Tore: 0:1 Stefan Krug (17.), 1:1 Luca Maximilian Dieckow (26.), 2:1 Luca Maximilian Dieckow (37.), 3:1 Marcel Merkel (40.), 3:2 Stefan Krug (45.+1), 4:2 Julian Bittner (79.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Christian Hünl, Luis Hünl; Zuschauer: 120