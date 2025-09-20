Der Dessauer SV 97 I errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 120 Zuschauern einen klaren 4:2 (3:2)-Sieg gegen die SV Germania 08 Roßlau.

Dessau-Roßlau/MTU. Der Dessauer SV 97 I und die SV Germania 08 Roßlau haben sich am Samstag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 4:2 (3:2).

Stefan Krug (SV Germania 08 Roßlau) netzte 17 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Dessauer konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Luca Maximilian Dieckow der Torschütze (26.).

Dessauer SV 97 I und SV Germania 08 Roßlau – 1:1 in Minute 26

Tor Nummer drei schoss Dieckow für Dessau (37.). Die Partie blieb spannend. Marcel Merkel (Dessau) und Stefan Krug (Roßlau) trafen in Minute 40 und 45. Spielstand 3:2 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der Dessauer SV 97 I musste zweimal Gelb hinnehmen. Die SV Germania 08 Roßlau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Jens Borchers.

34 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Julian Bittner (Dessau) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (79.). Mit 4:2 verließen die Dessauer den Platz als Sieger. In Spielminute 85 handelte sich der Dessauer SV 97 I noch eine Gelbe Karte ein. Die Dessauer sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Germania 08 Roßlau

Dessauer SV 97 I: Deistler – Markert (61. Abaszada), Akbari (70. Abdulkarim), Eckersberg, Von Klöden, Dieckow, Bittner (90. Kamschütz), Walzer, Kieseler, Merkel, Apel (87. Yousef)

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Franzel, Krug (58. Seiffert), Marzian, Klausnitzer, Richter (75. Lorenz), Berke, Ruge (83. Mieth), Michaelis (61. Fleischer), Müller, Lorenz

Tore: 0:1 Stefan Krug (17.), 1:1 Luca Maximilian Dieckow (26.), 2:1 Luca Maximilian Dieckow (37.), 3:1 Marcel Merkel (40.), 3:2 Stefan Krug (45.+1), 4:2 Julian Bittner (79.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Christian Hünl, Luis Hünl; Zuschauer: 120