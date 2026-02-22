Der Dessauer SV 97 I erzielte am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 46 Zuschauern einen klaren 6:4 (3:1)-Sieg gegen den TuS Kochstedt.

Dessau-Roßlau/MTU. Der Dessauer SV 97 I und der TuS Kochstedt haben sich am Sonntag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 6:4 (3:1).

Gleich nach dem Anstoß schoss Paul Apel das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (8.). Die Dessauer legten in der 24. Spielminute nach. Diesmal war Philipp Markert der Torschütze.

Dessauer SV 97 I liegt in Minute 24 2:0 vorn

Dann konnte Dessau noch einen Erfolg einsacken. Thomas Berger schoss und traf in Minute 26. Dann kamen die zurückliegenden Dessauer zum Zug: Willi Veith Böhme traf in der 45. Spielminute, gefolgt von Philip Streuber (58.). Eine ernsthafte Gefahr erwuchs den Dessauern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Apel schoss und traf in Spielminute 62 zum zweiten Mal. Es wollte den Dessauern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Robert Mathias Krieg versenkte den Ball in Minute 73. Der Dessauer SV 97 I ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Markert traf in Minute 78 zum zweiten Mal. Die Dessauer blieben ihnen auf den Fersen. Leander Zabel versenkte den Ball in Minute 84. Spielstand 5:4 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 16

In der allerletzten Minute konnte Berger (Dessau) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 6:4 gingen die Dessauer als Sieger vom Platz. Die Dessauer sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – TuS Kochstedt

Dessauer SV 97 I: M. Berger – Merkel, Schlichting (68. Walzer), T. Berger (90. Kamschütz), Markert, Eckersberg, Von Klöden, Malende, Akbari, Apel (90. Yousef), Dieckow (90. Hulwa)

TuS Kochstedt: Jeßwein – Krüger, Ihbe (75. Rüdiger), Buschmann, Zabel, Hensen, Ziemba (55. Krieg), Richter, Zuchowski, Streuber, Böhme

Tore: 1:0 Paul Apel (8.), 2:0 Philipp Markert (24.), 3:0 Thomas Berger (26.), 3:1 Willi Veith Böhme (45.), 3:2 Philip Streuber (58.), 4:2 Paul Apel (62.), 4:3 Robert Mathias Krieg (73.), 5:3 Philipp Markert (78.), 5:4 Leander Zabel (84.), 6:4 Thomas Berger (90.); Schiedsrichter: Jens Rosenbaum (Halle); Assistenten: Marcel Theumer, Martin Beutel; Zuschauer: 46