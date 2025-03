Klar unterlegen zeigte sich der SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf in der Auseinandersetzung gegen den VfB Gräfenhainichen am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 4. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:1).

Tim Hopfe (VfB Gräfenhainichen) netzte nach 34 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf kassierte zweimal Gelb (40.). Die Gräfenhainicher legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Marvin Römling der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2 (52.).

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf steckte noch einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Gräfenhainicher brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Richard Selka im gegnerischen Tor. Till Stockmann traf in Minute 65 und Malte Wiechmann in Minute 72. Spielstand 4:0 für den VfB Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 21

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VfB Gräfenhainichen steckte jetzt einmal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Römling den Ball erneut aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 festigte (90.). Damit war der Sieg der Gräfenhainicher entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf – VfB Gräfenhainichen

SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf: Bork – Koppe, Sprenger, Alter, Bieleke (79. Hauss), Brückner, Elmenthaler, Winter, Jentzsch, Mende, Odenthal

VfB Gräfenhainichen: Blackstein – Werner (69. Gudßend), Michalczyk, Fromm, Kirste, Hopfe, Römling, Kühne, Rodriguez (79. Noack), Wiechmann, Stockmann (69. Schlobach)

Tore: 0:1 Tim Hopfe (34.), 0:2 Marvin Römling (52.), 0:3 Till Stockmann (65.), 0:4 Malte Wiechmann (72.), 0:5 Marvin Römling (90.); Schiedsrichter: Max Eisfeld (Zörbig); Assistenten: Arick Rose, Steve Pollet; Zuschauer: 55