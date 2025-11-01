Fußball-Landesklasse 4: An diesem Samstag hat der FC Stahl Aken im eigenen Stadion eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen den SV Friedersdorf unterlag das Team von Daniel Arms mit 0:5 (0:2).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 27 Minuten schoss Andreas Mieth das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Bereits wenige Minuten später leisteten die Gastgeber sich einen Rückschlag. Unfreiwillig beförderte Ronny Müller den Ball ins eigene Tor und brachte den Gästen einen weiteren Vorsprung (42.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Franz Seiring traf in Minute 86 und Jeremy Maurice Walter in Minute 87. Spielstand 4:0 für den SV Friedersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Seiring den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 verfestigte (89.). Damit war der Erfolg der Muldestauseer gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Friedersdorf

FC Stahl Aken: Krenzler – Saalmann (59. Zakhel), Dreßler, Müller, Hellmer (90. Wotschadlo), Rehsack (68. Mazurkevych), Ufer, Korge, Belger, Knauth, Abdul Awali (21. Mrachacz)

SV Friedersdorf: Hahn – Janssen, Kökel (46. Seiring), Vereshchaka, Stolzenhain, Walter, Thiel (77. Fischer), Rohde (68. Hartmann), Jefkay (77. Krasnokutskyi), Mieth, Mühlbauer

Tore: 0:1 Andreas Mieth (27.), 0:2 Ronny Müller (42.), 0:3 Franz Seiring (86.), 0:4 Jeremy Maurice Walter (87.), 0:5 Franz Seiring (89.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Torsten Schimpf, Oliver Schunke; Zuschauer: 55