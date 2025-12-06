Deutlich unterlegen zeigte sich die SG 1919 Trebitz in der Auseinandersetzung gegen die SV Germania 08 Roßlau am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 4. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:2).

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Elia Sven Lorenz für Roßlau traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Enrico Franzel den Ball ins Netz.

Der Siegeszug der Dessauer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Jens Borchers im gegnerischen Tor. Lucas Klausnitzer traf gleich mehrmals – in Minute 52 und 57. Spielstand 4:0 für die SV Germania 08 Roßlau.

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

Nur fünf Minuten vor Abpfiff gelang es Franzel, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 auszubauen (85.).

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – SV Germania 08 Roßlau

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Poenicke, Schneider (75. Höppner), Schütz, Preuß, Bilke, Oberländer, Gröber, Krott, Meene, Kirschke

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Ruge, Richter (55. Möbius), Fleischer (46. Hanke), Seiffert (61. Reichardt), Mieth, Müller (68. Krug), Klausnitzer, Marzian, Lorenz (46. Michaelis), Franzel

Tore: 0:1 Elia Sven Lorenz (6.), 0:2 Enrico Franzel (29.), 0:3 Lucas Klausnitzer (52.), 0:4 Lucas Klausnitzer (57.), 0:5 Enrico Franzel (85.); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Daniel König, Tim Langer; Zuschauer: 40