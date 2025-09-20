Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erzielte der Gastgeber 1. FC Bitterfeld-Wolfen II gegen den SV Eintracht Elster ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und SV Eintracht Elster mit einem torlosen 0:0 (0:0). 56 Fußballfans waren im Fritz-Heinrich-Stadion live dabei. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Felix Schmidt (Delitzsch OT Beerendorf) ausgesprochen. Insgesamt acht Karten kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Die Bitterfeld-Wolfener sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – SV Eintracht Elster

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Erler, Riediger, Eberhard (90. König), Nelles (85. Rohde), Chebbah (88. Kirchhoff), Mißner, Csehil (76. Pabstmann), Jentzsch, Pötzsch (65. Schneidewind), Strobel

SV Eintracht Elster: Ruß – Dietze, Schneider, Witzel, Lavrov (56. Witzel), Zoberbier, Remme, Schüler (56. Kupplich), Göbel, Engelhardt, Donath (75. Jahn)

; Schiedsrichter: Felix Schmidt (Delitzsch OT Beerendorf); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 56