Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erreichte der Heimverein 1. FC Bitterfeld-Wolfen II gegen den SV Eintracht Elster ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Im Fritz-Heinrich-Stadion haben 56 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und dem SV Eintracht Elster verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Schiedsrichter Felix Schmidt (Delitzsch OT Beerendorf) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt acht Karten verteilte der Spielleiter in dieser hitzigen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Die Bitterfeld-Wolfener haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – SV Eintracht Elster

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Nelles (85. Rohde), Mißner, Pötzsch (65. Schneidewind), Riediger, Eberhard (90. König), Csehil (76. Pabstmann), Strobel, Erler, Jentzsch, Chebbah (88. Kirchhoff)

SV Eintracht Elster: Ruß – Dietze, Donath (75. Jahn), Witzel, Lavrov (56. Witzel), Schneider, Göbel, Zoberbier, Remme, Schüler (56. Kupplich), Engelhardt

; Schiedsrichter: Felix Schmidt (Delitzsch OT Beerendorf); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 56