Für den Gastgeber SV 1922 Pouch-Rösa endete das Spiel gegen den FC Victoria Wittenberg am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit einer 1:1 (0:0)-Punkteteilung.

Muldestausee/MTU. Mit einem Gleichstand sind der SV 1922 Pouch-Rösa und der FC Victoria Wittenberg am Samstag vom Platz gegangen.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, zwölf Minuten nach dem Seitenwechsel, schoss Christos Paschos das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (57.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

SV 1922 Pouch-Rösa und FC Victoria Wittenberg – 1:1 in Minute 83

In der 79. Minute musste der Schiedsrichter handeln. Der SV 1922 Pouch-Rösa musste zweimal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Tim Körnig den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Wittenberger Team erzielte (83.). Die Muldestauseer sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – FC Victoria Wittenberg

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Bacurim (73. Camara), Ersed, Robalo, Tale (46. Heßler), Richter, Gentil Da Cunha, Hänisch (73. Schubert), Paschos, Da Silva Semedo, Quilitzsch

FC Victoria Wittenberg: Müller – Jablonka, Schütze, Müller, Körnig, Arlt, Vurmo, Thöner, Wakrim, Huth (70. Grabo), Dorn

Tore: 1:0 Christos Paschos (57.), 1:1 Tim Körnig (83.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Holger Bornschein, Diana Block