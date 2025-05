Muldestausee/MTU. Der SV 1922 Pouch-Rösa und der VfB Gräfenhainichen haben sich am Samstag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 3:3 (1:1). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Carsten Kreft (Leipzig) ausgesprochen. Alles in allem vierzehn Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Steven Wittek das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (3.). Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Philipp Werner (15.) erzielt wurde.

1:1 für SV 1922 Pouch-Rösa und VfB Gräfenhainichen – Minute 15

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Fernando Gentil Da Cunha/Pouch-Rösa (58.), gefolgt von Oleksandr Synovyd (SV 1922 Pouch-Rösa) in Minute 71 und Johannes Kühne (VfB Gräfenhainichen) in Minute 76. Spielstand 3:2 für den SV 1922 Pouch-Rösa.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 25

Am Ende des Duells sollte es dem VfB Gräfenhainichen noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Johan Michalczyk den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Gräfenhainicher Team erzielte (90.+4).

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – VfB Gräfenhainichen

SV 1922 Pouch-Rösa: Sickert – Paschos (79. Quilitzsch), Richter, Wittek (74. Siverchuk), Kunyk, Shaba, Rocktäschel, Hänisch, Synovyd, Robalo, Gentil Da Cunha

VfB Gräfenhainichen: Busse – Michalczyk, Kühne, Kirste, Wiechmann, Hopfe, Römling, Gudßend, Werner (65. Hennig), Fromm, Stockmann

Tore: 1:0 Steven Wittek (3.), 1:1 Philipp Werner (15.), 2:1 Fernando Gentil Da Cunha (58.), 3:1 Oleksandr Synovyd (71.), 3:2 Johannes Kühne (76.), 3:3 Johan Michalczyk (90.+4); Schiedsrichter: Carsten Kreft (Leipzig); Assistenten: Daniel Göttel, Jens Sittel; Zuschauer: 125