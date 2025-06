Ein 2:2 (1:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Blau-Rot Coswig und SV Seegrehna am 29. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4.

Am Samstag haben sich der SV Blau-Rot Coswig und der SV Seegrehna ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:1).

In Minute 17 schoss Jan-Erik Bergt das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Doch die Wittenberger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 45 wurde das Gegentor durch Christoph Thauer erzielt.

45. Minute SV Blau-Rot Coswig und SV Seegrehna im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Coswigs Hendrik Barth konnte seinem Team in Minute 50 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 29

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Seegrehna kassierte einmal Gelb.

In Minute 79 fiel der finale Treffer der Partie. 34 Minuten nach Anpfiff gelang es Thauer, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Wittenberger zu erreichen (79.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Blau-Rot Coswig wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Seegrehna beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Coswiger haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SV Seegrehna

SV Blau-Rot Coswig: Seifert – Löwe, Körnicke, Saage, Kappel, Böhme, Ristok, Weber (67. M. Ziem), Bergt, Scheller, Barth

SV Seegrehna: Brandenburg – Thauer, Geißler, Kruse, Trenkel, Jäckel, Schenke, Griedel, Schenke, Henska, Ruprecht (67. Furchner)

Tore: 1:0 Jan-Erik Bergt (17.), 1:1 Christoph Thauer (45.), 2:1 Hendrik Barth (50.), 2:2 Christoph Thauer (79.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Robin Zenthöfer, Philip Bösenberg; Zuschauer: 102