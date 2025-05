Am 28. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erreichte der Heimverein SV Friedersdorf gegen den SV 1922 Pouch-Rösa ein 3:3 (2:1)-Unentschieden.

Am Freitag haben sich der SV Friedersdorf und der SV 1922 Pouch-Rösa ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (2:1).

Patrick Thiel traf für den SV Friedersdorf in Minute 22 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Friedersdorf steckte einmal Gelb ein (34.). Die Muldestauseer waren aber noch nicht fertig: In Minute 42 wurde das zweite Tor durch Besnik Jefkay erzielt.

SV Friedersdorf in Minute 42 2:0 in Führung

Tor Nummer drei schoss Fernando Gentil Da Cunha für Pouch-Rösa (44.). Die Partie blieb spannend. Leandro Gräbe-Schmelzer traf für Friedersdorf (65). Fernando Gentil Da Cunha traf für Pouch-Rösa (74). Spielstand 3:2 für den SV Friedersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.05.2025, 18.45 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 28

musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der SV Friedersdorf musste einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis hinnehmen. Der SV 1922 Pouch-Rösa hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Sebastian Grimm.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Oleksandr Synovyd, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Muldestauseer zu erreichen (90.+2). In Spielminute 95 handelte sich der SV 1922 Pouch-Rösa noch eine Gelb-Rote Karte ein. Der SV Friedersdorf sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – SV 1922 Pouch-Rösa

SV Friedersdorf: Hahn – Vereshchaka (76. Schirnau), Gräbe-Schmelzer (87. Trommer), Thiel, Seiring (76. Schletter), Mieth, Mühlbauer, Kökel (60. Fischer), Janssen, Walter, Jefkay

SV 1922 Pouch-Rösa: Hamann – Gentil Da Cunha, Wittek, Robalo, Quilitzsch (68. Siverchuk), Synovyd, Gkouvas (83. Müller), Shaba, Hulovych (68. Hänisch), Kunyk, Paschos

Tore: 1:0 Patrick Thiel (22.), 2:0 Besnik Jefkay (42.), 2:1 Fernando Gentil Da Cunha (44.), 3:1 Leandro Gräbe-Schmelzer (65.), 3:2 Fernando Gentil Da Cunha (74.), 3:3 Oleksandr Synovyd (90.+2); Schiedsrichter: Christian Habel (Muldestausee); Assistenten: Mathias Thielbeer, Aaron Gaebler; Zuschauer: 130