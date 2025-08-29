Für den Gastgeber SV Germania 08 Roßlau endete das Duell mit dem TuS Kochstedt am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit einer 1:1 (1:0)-Punkteteilung.

Dessau-Roßlau/MTU. Mit einem Remis sind die SV Germania 08 Roßlau und der TuS Kochstedt am Freitag vom Platz gegangen. 199 Zuschauer sahen das Spiel im Elbesportpark.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Enrico Franzel das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

71. Minute SV Germania 08 Roßlau gleichauf mit TuS Kochstedt – 1:1

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Vincent Elias Seiffert kam rein für Elia Sven Lorenz und Felix Möbius für Paul Ulrich Hanke. Auf der Gastseite sprangen Willi Veith Böhme für Jan Zuchowski und Robert Mathias Krieg für Philip Streuber ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Das rettende Tor für den TuS Kochstedt fiel 26 Minuten nach der Halbzeitpause, als Willi Veith Böhme den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Dessauer Team errang (71.).

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – TuS Kochstedt

SV Germania 08 Roßlau: Kagelmacher – L. Lorenz, Fleischer (70. Reichardt), Hanke (46. Möbius), Klausnitzer, Berke, Marzian, Ruge (85. Krug), Hagendorf, Franzel, E. S. Lorenz (46. Seiffert)

TuS Kochstedt: Jeßwein – Friedrich (90. Ziemba), Streuber (57. Krieg), Hensen, Karbath, Landgraf, Zuchowski (46. Böhme), Richter, Krüger, Hein (75. Denell), Strokosch (75. Täubrecht)

Tore: 1:0 Enrico Franzel (25.), 1:1 Willi Veith Böhme (71.); Schiedsrichter: Tim Westphal (Wittenberg); Assistenten: Justin Geese, Ronny Plenz; Zuschauer: 199