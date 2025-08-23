Für den Gastgeber TuS Kochstedt endete das Spiel gegen den Dessauer SV 97 I am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Mit einem Remis sind der TuS Kochstedt und der Dessauer SV 97 I am Samstag auseinander gegangen. 100 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz Zoberberg.

Es waren bereits 33 Minuten des Spiels vergangen, als Eric Landgraf mit einem Strafstoß für Kochstedt traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

1:1 Ausgleich im Spiel TuS Kochstedt gegen Dessauer SV 97 I – 57. Minute

Zwölf Minuten nach der Halbzeitpause konnte Paul Apel (Dessau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Dessau erzielen (57.). Die Dessauer sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – Dessauer SV 97 I

TuS Kochstedt: Rosner – Rüdiger (85. Denell), Strokosch, Landgraf (46. Hein), Richter, Buschmann (67. Krieg), Krüger, Streuber (54. Böhme), Zuchowski (79. Täubrecht), Hensen, Friedrich

Dessauer SV 97 I: Deistler – Abdulkarim, Jornitz (63. Schlichting), Von Klöden, Apel, Rupprecht (63. Eckersberg), Bittner, Malende, Merkel, Markert, Akbari (82. Dieckow)

Tore: 1:0 Eric Landgraf (33.), 1:1 Paul Apel (57.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Sander Hahnwald, Steven Ehrt; Zuschauer: 100