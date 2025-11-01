Für die SG 1919 Trebitz endete der 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den TuS Kochstedt mit 0:1 (0:0).

Eine knappe Pleite steckt SG 1919 Trebitz gegen TuS Kochstedt ein: 0:1

Bad Schmiedeberg/MTU. Auf dem Sportplatz Trebitz haben 60 Fußballfans am Samstag das Match zwischen der SG 1919 Trebitz und dem TuS Kochstedt verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Christopher Hein die Gäste in Führung (48.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – TuS Kochstedt

SG 1919 Trebitz: Langer – Gröber, Poenicke, Howe (65. Schneider), Krott, Födisch, Kühne, Preuß, Oberländer, Kirschke, Schütz

TuS Kochstedt: Rosner – Friedrich (53. Streuber), Buschmann (86. Denell), Zuchowski, Zabel, Hensen, Hein (79. Böhme), Strokosch, Krüger (90. Zuchowski), Richter, Ihbe (64. Karbath)

Tore: 0:1 Christopher Hein (48.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Luay Maslmani, Benjamin Andrich; Zuschauer: 60