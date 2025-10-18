Für den SV 1922 Pouch-Rösa endete der 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II mit 2:3 (2:3).

Muldestausee/MTU. Der SV 1922 Pouch-Rösa und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II haben sich am Samstag gemessen und trennten sich 2:3 (2:3). Trotz eines starken Anfangs haben die Muldestauseer Gastgeber am Samstag ihren Vorsprung in der Partie gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II verspielt. Die Mannschaften trennten sich 2:3 (2:3).

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Gäste aus Bitterfeld-Wolfen bereit: Nach 24 Minuten im Spiel lenkte Kai Strobel den Ball ins eigene Tor und brachte den Muldestauseern unerwartet die Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Ronaldinho Francisco Robalo (27.) erzielt wurde.

SV 1922 Pouch-Rösa führt in Minute 27 mit 2:0

Bitterfeld-Wolfen war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 9 schoss und traf (30.). Der Beginn eines Comebacks. fünf Minuten später legte das Team von Manuel Prochnow nach und netzte ein weiteres Mal ein (35). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Pötzsch den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Bitterfeld-Wolfen sicherte (40.). Der SV 1922 Pouch-Rösa rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

SV 1922 Pouch-Rösa: Sickert – Hulovych, Kunyk, Ersed, Robalo (87. Wittig), Synovyd, Shaba (61. Schubert), Quilitzsch, Richter (76. Camara), Wittek (61. Hänisch), Rocktäschel

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Riediger, Eberhard, Schneidewind, Chebbah (84. Csehil), Jentzsch (88. Tran Nguyen Gia), Strobel, Nelles (81. Cil), Pötzsch, Pabstmann (76. Kirchhoff), Csehil (71. König)

Tore: 1:0 Kai Strobel (24.), 2:0 Ronaldinho Francisco Robalo (27.), 2:1 Stephan Eberhard (30.), 2:2 Christopher Pötzsch (35.), 2:3 Christopher Pötzsch (40.); Zuschauer: 55