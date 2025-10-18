Kein Punktgewinn für SV 1922 Pouch-Rösa: Im eigenen Stadion musste das Team am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit 2:3 (2:3) einen Misserfolg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II einstecken.

Muldestausee/MTU. Am Samstag haben sich der SV 1922 Pouch-Rösa und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (2:3). Trotz eines starken Anfangs haben die Muldestauseer Hausherren am Samstag ihren Vorsprung in der Partie gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II verspielt. Die Mannschaften trennten sich 2:3 (2:3).

Die Gäste aus Bitterfeld-Wolfen mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball 24 Minuten nach Spielbeginn von Kai Strobel ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Muldestauseern eine unerwartete Führung ein. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Ronaldinho Francisco Robalo (27.) erzielt wurde.

2:0 Vorsprung für SV 1922 Pouch-Rösa – 27. Minute

Bitterfeld-Wolfen war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 9 schoss und traf (30.). Der Beginn eines Comebacks. fünf Minuten später legte das Team von Manuel Prochnow nach und netzte ein weiteres Mal ein (35). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Bereits fünf Minuten später konnte Pötzsch (Bitterfeld-Wolfen) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Bitterfeld-Wolfener Mannschaft erzielen (40.). Der SV 1922 Pouch-Rösa rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

SV 1922 Pouch-Rösa: Sickert – Ersed, Synovyd, Rocktäschel, Robalo (87. Wittig), Quilitzsch, Kunyk, Richter (76. Camara), Shaba (61. Schubert), Wittek (61. Hänisch), Hulovych

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Pabstmann (76. Kirchhoff), Eberhard, Csehil (71. König), Strobel, Pötzsch, Jentzsch (88. Tran Nguyen Gia), Riediger, Nelles (81. Cil), Chebbah (84. Csehil), Schneidewind

Tore: 1:0 Kai Strobel (24.), 2:0 Ronaldinho Francisco Robalo (27.), 2:1 Stephan Eberhard (30.), 2:2 Christopher Pötzsch (35.), 2:3 Christopher Pötzsch (40.); Zuschauer: 55