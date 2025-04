Muldestausee/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Carsten Messner. Der Trainer von Friedersdorf musste seine Mannschaft bei einer 1:2 (1:2)-Niederlage gegen Bitterfeld-Wolfen beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Max Eisfeld (Zörbig) eine Gelbe Karte an die Gäste (13.). Nach gerade einmal 16 Minuten schoss Arved Nelles das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Friedersdorf musste jetzt einmal Gelb hinnehmen (20.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor – wieder durch Nelles (25.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.04.2025, 18.15 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

Minute 25: SV Friedersdorf mit 0:2 im Rückstand

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Marcus Plomitzer (Friedersdorf) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Friedersdorf erzielen (45.). Die Gegner vom 1. FC Bitterfeld-Wolfen II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Muldestauseer sind auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

SV Friedersdorf: Hahn – Kökel (46. Kowalski), Mieth, Rohde (62. Jefkay), Mühlbauer, Seiring, Castillo Pena (46. Vereshchaka), Janssen, Faber, Plomitzer (62. Gräbe-Schmelzer), Schirnau (76. Walter)

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Hawel (14. Achilles), Riediger, Strobel, Eberhard, Pabstmann (76. Ristok), Nelles (73. Jentzsch), Erler, Potapenko (90. Kirchhoff), Tran Nguyen Gia, Pötzsch

Tore: 0:1 Arved Nelles (16.), 0:2 Arved Nelles (25.), 1:2 Marcus Plomitzer (45.); Schiedsrichter: Max Eisfeld (Zörbig); Assistenten: Jonas Marvin Kühn, Maik Weimer; Zuschauer: 165