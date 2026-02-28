Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II errang am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 2:1 (1:1)-Erfolg gegen den Dessauer SV 97 I.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Samstag haben sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und der Dessauer SV 97 I ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:1).

Jonah Mißner traf für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II in Spielminute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Aber die Dessauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: Neun Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Marcel Merkel erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Christian Grunert (Bitterfeld-Wolfen) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Bitterfeld-Wolfener Mannschaft erzielen (50.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Dessauer SV 97 I wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Bitterfeld-Wolfen II beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Bitterfeld-Wolfener haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – Dessauer SV 97 I

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Nelles, Csehil (90. Rohde), Zagiev, Jentzsch, Mißner (80. Pabstmann), Pötzsch (45. Kirchhoff), Grunert, Eberhard, Riediger, Schneidewind

Dessauer SV 97 I: Deistler – Markert, Merkel, Malende, Berger (90. Hulwa), Dieckow (77. Yousef), Apel (32. Schlichting), Walzer, Bittner, Eckersberg, Von Klöden

Tore: 1:0 Jonah Mißner (20.), 1:1 Marcel Merkel (36.), 2:1 Christian Grunert (50.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Tobias Block, Marcel Sindermann; Zuschauer: 60