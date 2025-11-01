Am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 glückte dem FC Victoria Wittenberg ein 2:1 (2:1)-Heimsieg über den SV GOLPA.

Michael Müller (FC Victoria Wittenberg) netzte 16 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Aber die Möhlauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 38 wurde das Gegentor durch Tino Vetter erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

38. Minute FC Victoria Wittenberg gleichauf mit SV GOLPA – 1:1

Der letzte Treffer fiel nur kurz nach dem Seitenwechsel. Zwei Minuten nach Anpfiff gelang es Kevin Klanert, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Wittenberger Mannschaft den Sieg zu bescheren (90.+2). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Victoria Wittenberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV GOLPA beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Wittenberger haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SV GOLPA

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Wakrim (46. Zentgraf), Klanert (67. Vurmo), Witt, Thöner, Körnig, Mucke (90. Ritter), Tann, M. Müller, M. Müller, C. Müller

SV GOLPA: Hennig – Schröter, Krause, Götz, Vetter, Schönerstedt, Burmeister (61. Bilau), Schmidt, Micklisch, Reiche, Thiecke

Tore: 1:0 Michael Müller (16.), 1:1 Tino Vetter (38.), 2:1 Kevin Klanert (45.+2); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Stefan Knorr, Heinz Schwarzlose; Zuschauer: 21