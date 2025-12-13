Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 gelang dem FC Victoria Wittenberg ein 4:3 (3:1)-Triumph über den FC Stahl Aken.

Wittenberg/MTU. Der FC Victoria Wittenberg und der FC Stahl Aken haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 4:3 (3:1).

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Andreas Thöner für Wittenberg traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Wittenberger konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Max Johannes Hellmer der Torschütze (9.).

FC Victoria Wittenberg Kopf an Kopf mit FC Stahl Aken – 1:1 in Minute 9

Tor Nummer drei schoss Tim Körnig für Wittenberg (41.). Die Partie blieb spannend. Christian Hüller (Wittenberg) traf in Minute 44. Andy Dreßler traf für Aken (48). Ronny Müller traf für Aken (78). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Riste Vurmo (Wittenberg) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Wittenberger Elf erzielen (85.). Die Wittenberger sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – FC Stahl Aken

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Arlt, Witt, Wakrim, Hüller (62. Vurmo), C. Müller, M. Müller, Thöner, Kießling, Körnig, M. Müller

FC Stahl Aken: Papsdorf – Dreßler, Rehsack, Saalmann (87. Voigt), Rzeznitzeck, Hellmer, Mazurkevych, Ufer, Müller, Abdul Awali, Knauth

Tore: 1:0 Andreas Thöner (4.), 1:1 Max Johannes Hellmer (9.), 2:1 Tim Körnig (41.), 3:1 Christian Hüller (44.), 3:2 Andy Dreßler (48.), 3:3 Ronny Müller (78.), 4:3 Riste Vurmo (85.); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Marco Gentzsch, Mathias Kruse; Zuschauer: 8