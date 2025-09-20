Der SV Friedersdorf errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 1:0 (1:0)-Erfolg gegen den SV GOLPA.

Muldestausee/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SV Friedersdorf und SV GOLPA mit einem niedrigen 1:0 (1:0). 55 Fußballfans waren im Sport- u.Freizeitzentrum live dabei.

Nach nur 20 Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt brachte Franz Seiring den Gastgeber in Führung.

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Der SV Friedersdorf hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – SV GOLPA

SV Friedersdorf: Fleischer – Vereshchaka, Hartmann, Jefkay, Kowalski, Rohde (68. Krasnokutskyi), Walter, Seiring, Janssen, Kökel (76. Kauna), Stolzenhain (54. Fischer)

SV GOLPA: Hennig – Burmeister (64. Werner), Schmidt, Krause, Micklisch, Schmidt, Reiche (64. Reichmann), Thiecke, Götz, Schönerstedt (64. Marquardt), Schröter

Tore: 1:0 Franz Seiring (20.); Schiedsrichter: Denny Werner (Eilenburg); Assistenten: Herbert Schrader, Jeremy Tulaszewski; Zuschauer: 55