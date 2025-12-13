Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 glückte dem FC Victoria Wittenberg ein 4:3 (3:1)-Heimsieg über den FC Stahl Aken.

Wittenberg/MTU. Der FC Victoria Wittenberg und der FC Stahl Aken haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 4:3 (3:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Andreas Thöner für Wittenberg traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Max Johannes Hellmer (9.) erzielt wurde.

9. Minute FC Victoria Wittenberg auf Augenhöhe mit FC Stahl Aken – 1:1

Tor Nummer drei schoss Tim Körnig für Wittenberg (41.). Die Partie blieb spannend. Christian Hüller (Wittenberg) traf in Minute 44. Andy Dreßler traf für Aken (48). Ronny Müller traf für Aken (78). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Riste Vurmo den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Wittenberg sicherte (85.). Der FC Victoria Wittenberg hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – FC Stahl Aken

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Witt, Thöner, Kießling, Arlt, Hüller (62. Vurmo), C. Müller, M. Müller, M. Müller, Wakrim, Körnig

FC Stahl Aken: Papsdorf – Ufer, Rzeznitzeck, Knauth, Mazurkevych, Saalmann (87. Voigt), Rehsack, Abdul Awali, Müller, Dreßler, Hellmer

Tore: 1:0 Andreas Thöner (4.), 1:1 Max Johannes Hellmer (9.), 2:1 Tim Körnig (41.), 3:1 Christian Hüller (44.), 3:2 Andy Dreßler (48.), 3:3 Ronny Müller (78.), 4:3 Riste Vurmo (85.); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Marco Gentzsch, Mathias Kruse; Zuschauer: 8