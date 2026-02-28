Einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen den SV Friedersdorf heimste der SV Blau-Rot Coswig am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 ein.

Coswig/MTU. Die 47 Besucher auf dem Sportplatz Lerchenfeld haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Coswiger besiegten die Gäste aus Friedersdorf mit 2:1 (1:0) knapp.

Laurence Fynn Hoffmann (SV Blau-Rot Coswig) netzte 21 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Friedersdorf musste einmal Gelb hinnehmen (66.). Der SV Blau-Rot Coswig hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Müller. In der zweiten Halbzeit setzte Coswig noch einen drauf: In Minute 86 wurde das zweite Tor durch Brian-Lucas Körnicke erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

SV Blau-Rot Coswig führt nach 86 Minuten 2:0

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Patrick Thiel, den Ball ins Netz zu befördern und den Muldestauseern noch ein Tor zu bescheren (90.+2).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SV Friedersdorf

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Ristok (89. Weber), Körnicke (89. Fischer), Löwe, Bergt, Guroll (46. Schölzel), Warnecke, Scheller, Schaaf (81. Meyers), Plotz, Hoffmann (81. Ziem)

SV Friedersdorf: Hahn – Kökel, Thiel, Hartmann (89. Müller), Walter, Vereshchaka, Krasnokutskyi, Mieth, Janssen, Stolzenhain (51. Stucke), Rickelt

Tore: 1:0 Laurence Fynn Hoffmann (21.), 2:0 Brian-Lucas Körnicke (86.), 2:1 Patrick Thiel (90.+2); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Frank-Detlef Stietzel, Oskar Möbus; Zuschauer: 47