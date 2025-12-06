Fußball-Landesklasse 4: Mit einem unrühmlichen Endstand von 0:6 (0:3) verließ der FC Stahl Aken am Samstag den Woodward Elbesportpark in Aken. Der SV Eintracht Elster fuhr siegreich nach Hause.

Aken/MTU. Die 12 Zuschauer im Woodward Elbesportpark haben am Samstag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber FC Stahl Aken ein ernüchterndes 0:6 (0:3) hinnehmen musste.

Gleich nach Anpfiff schoss Philipp Schneider das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (1.). Die Zahna-Elsteraner legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Maurice Witzel der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2 (7.).

FC Stahl Aken liegt 0:2 zurück – Minute 7

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Stahl Aken steckte einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Zahna-Elsteraner brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Marvin Richter im gegnerischen Tor. Schneider traf in Minute 26, Ivan Lavrov in Minute 40 und Witzel in Minute 62. Spielstand 5:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

Nur sieben Minuten vor Abpfiff gelang es Damon Schüler, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:6 auszubauen (83.).

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Eintracht Elster

FC Stahl Aken: Schulz – Saalmann (62. Saliou), Rehsack, Kutscher (67. Müller), Wotschadlo, Abdul Awali, Dreßler, Mazurkevych (78. Voigt), Franz (74. Korge), Knauth, Ufer

SV Eintracht Elster: Juhasz – Schuschke, Kase, Schneider, Witzel (62. Schüler), Schutzsch (76. Donath), Dietze, Witzel, Richter, Lavrov (62. Göbel), Engelhardt

Tore: 0:1 Philipp Schneider (1.), 0:2 Maurice Witzel (7.), 0:3 Philipp Schneider (26.), 0:4 Ivan Lavrov (40.), 0:5 Maurice Witzel (62.), 0:6 Damon Schüler (83.); Schiedsrichter: Denny Werner (Eilenburg); Assistenten: Dean Domenic Werner, Levis Benjamin Werner; Zuschauer: 12