Dem FC Stahl Aken glückte es am 20. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den SV Blau-Rot Pratau mit 3:0 (0:0) zu besiegen. 63 Zuschauer waren live dabei.

Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Mittwoch den 63 Besuchern des Woodward Elbesportparks geboten. Die Akener waren den Gästen aus Pratau mit 3:0 (0:0) souverän überlegen.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Kurz vor der letzten Phase der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Daniel Arms, als Patrick Belger für Aken traf und in Spielminute 79 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Erneut setzte Belger den Ball ins Netz (85.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.05.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 20

Doppelpack von Patrick Belger bringt FC Stahl Aken 2:0 in Führung – 85. Minute

Am Ende des Duells sollte es dem FC Stahl Aken noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Andy Dreßler den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (90.+3). Damit war der Erfolg der Akener gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Blau-Rot Pratau

FC Stahl Aken: Papsdorf – Saliou (90. Teichmann), Franz (82. Saalmann), Knauth (85. Rehsack), Ufer, Rzeznitzeck, Zhelezniak, Zakhel (87. Kutscher), Belger, Dreßler, Müller

SV Blau-Rot Pratau: Nehring – Schönebeck, Gässler (53. Krohn), Baade (32. Hanke), Bundemann, Gallin, Preuß (90. Richter), Schmidt (77. Lehniger), Bullert, Bilke, Al Fadel Al Mahamid

Tore: 1:0 Patrick Belger (79.), 2:0 Patrick Belger (85.), 3:0 Andy Dreßler (90.+3); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Jonas Marvin Kühn, Fred Heinrich; Zuschauer: 63