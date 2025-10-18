Fußball-Landesklasse 4: In der Partie am Samstag war der FC Stahl Aken gegenüber dem TuS Kochstedt machtlos und wurde 2:5 (2:2) besiegt.

FC Stahl Aken unterliegt auf dem heimischen Platz mit 2:5 gegen TuS Kochstedt

Aken/MTU. Der FC Stahl Aken und der TuS Kochstedt haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 2:5 (2:2).

Andy Dreßler traf für den FC Stahl Aken in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Christopher Hein (15.) erzielt wurde.

FC Stahl Aken und TuS Kochstedt – 1:1 in Minute 15

Tor Nummer drei schoss Christian Lippert für Aken (31.). Die Partie blieb spannend. Christopher Hein (Kochstedt) traf in Minute 38. Eric Landgraf traf für Kochstedt (51). Noah Samuel Hensen traf für Kochstedt (54). Spielstand 4:2 für den TuS Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Schon drei Spielminuten später konnte Darvin Francis Hajowsky (Kochstedt) den Ball über die Linie bringen (57.). Mit 5:2 verließen die Dessauer den Platz als Sieger. Die Akener sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – TuS Kochstedt

FC Stahl Aken: Schulz – Rzeznitzeck (71. Teichmann), Hellmer, Mrachacz, Rehsack, Lippert (76. Kutscher), Knauth, Ufer, Abdul Awali, Dreßler (87. Mazurkevych), Müller

TuS Kochstedt: Jeßwein – Strokosch, Landgraf (87. Starke), Hein (90. Streit), Krüger, Hajowsky, Streuber, Karbath (72. Denell), Ziemba (46. Hensen), Richter, Ihbe

Tore: 1:0 Andy Dreßler (13.), 1:1 Christopher Hein (15.), 2:1 Christian Lippert (31.), 2:2 Christopher Hein (38.), 2:3 Eric Landgraf (51.), 2:4 Noah Samuel Hensen (54.), 2:5 Darvin Francis Hajowsky (57.); Schiedsrichter: Jens Rosenbaum (Halle); Assistenten: Steve Kossin, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 44