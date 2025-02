Ergebnis 17. Spieltag

Heimspiel Germania Olvenstedt I gegen TSG Grün-Weiß Möser I endet mit klarem 1:5

Signifikant unterlegen zeigte sich die Germania Olvenstedt I in der Partie gegen die TSG Grün-Weiß Möser I am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 2. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (0:1).