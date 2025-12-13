Einen 4:3 (3:1)-Heimerfolg gegen den FC Stahl Aken fuhr der FC Victoria Wittenberg am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 ein.

Wittenberg/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der FC Victoria Wittenberg und der FC Stahl Aken am Samstag 4:3 (3:1) getrennt.

Andreas Thöner (FC Victoria Wittenberg) netzte nur vier Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Max Johannes Hellmer (9.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Tim Körnig für Wittenberg (41.). Die Partie blieb spannend. Christian Hüller (Wittenberg) traf in Minute 44. Andy Dreßler traf für Aken (48). Ronny Müller traf für Aken (78). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

Nur fünf Minuten vor Schluss gelang es Riste Vurmo, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Wittenberger Team den Sieg zu verschaffen (85.). Der FC Victoria Wittenberg hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – FC Stahl Aken

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Kießling, C. Müller, M. Müller, Wakrim, M. Müller, Arlt, Hüller (62. Vurmo), Körnig, Witt, Thöner

FC Stahl Aken: Papsdorf – Abdul Awali, Dreßler, Rzeznitzeck, Saalmann (87. Voigt), Rehsack, Ufer, Knauth, Müller, Hellmer, Mazurkevych

Tore: 1:0 Andreas Thöner (4.), 1:1 Max Johannes Hellmer (9.), 2:1 Tim Körnig (41.), 3:1 Christian Hüller (44.), 3:2 Andy Dreßler (48.), 3:3 Ronny Müller (78.), 4:3 Riste Vurmo (85.); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Marco Gentzsch, Mathias Kruse; Zuschauer: 8