Der FC Victoria Wittenberg errang am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 26 Fußballfans einen klaren 4:1 (3:1)-Sieg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II.

Wittenberg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 26 Besuchern des Arthur-Lambert-Stadions geboten. Die Wittenberger setzten sich souverän mit 4:1 (3:1) gegen die Gäste aus Bitterfeld-Wolfen durch.

Caleb Marcellus Dorn (FC Victoria Wittenberg) netzte nur drei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Tim Körnig den Ball ins Netz (18.).

18. Minute: FC Victoria Wittenberg mit 2:0 Vorsprung

Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II lag zwei Tore zurück bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Jonah Mißner schoss und traf in der 35. Minute. Ärgerlicherweise lenkte der Bitterfeld-Wolfener den Ball in der 45+2 unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:1 für den FC Victoria Wittenberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II musste einmal Gelb hinnehmen. Der FC Victoria Wittenberg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Michael Müller den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 festigte (50.). Damit war der Triumph der Wittenberger gesichert. In Spielminute 87 handelte sich der FC Victoria Wittenberg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Witt, Kießling, Körnig, Hartwig (59. Filybah), Ritter, Henska (12. Steiner), Dorn, Thöner, Arlt, M. Müller

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Paff – Strobel (54. König), Erler, Csehil, Chebbah, Eberhard, Nelles, Csehil (54. Kirchhoff), Schneidewind (74. Cil), Mißner, Zagiev

Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (3.), 2:0 Tim Körnig (18.), 2:1 Jonah Mißner (35.), 3:1 Kai Strobel (45.+2), 4:1 Michael Müller (50.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Roman Schönemann, Sebastian Hinsche; Zuschauer: 26