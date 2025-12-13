Einen 4:3 (3:1)-Heimsieg gegen den FC Stahl Aken heimste der FC Victoria Wittenberg am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 ein.

Wittenberg/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der FC Victoria Wittenberg und der FC Stahl Aken am Samstag 4:3 (3:1) getrennt.

Andreas Thöner (FC Victoria Wittenberg) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Max Johannes Hellmer (9.) erzielt wurde.

9. Minute FC Victoria Wittenberg auf Augenhöhe mit FC Stahl Aken – 1:1

Tor Nummer drei schoss Tim Körnig für Wittenberg (41.). Die Partie blieb spannend. Christian Hüller (Wittenberg) traf in Minute 44. Andy Dreßler traf für Aken (48). Ronny Müller traf für Aken (78). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Riste Vurmo den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Wittenberg sicherte (85.). Die Wittenberger sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – FC Stahl Aken

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Hüller (62. Vurmo), Wakrim, Arlt, Witt, Kießling, Thöner, M. Müller, M. Müller, Körnig, C. Müller

FC Stahl Aken: Papsdorf – Mazurkevych, Müller, Ufer, Rehsack, Saalmann (87. Voigt), Dreßler, Abdul Awali, Hellmer, Knauth, Rzeznitzeck

Tore: 1:0 Andreas Thöner (4.), 1:1 Max Johannes Hellmer (9.), 2:1 Tim Körnig (41.), 3:1 Christian Hüller (44.), 3:2 Andy Dreßler (48.), 3:3 Ronny Müller (78.), 4:3 Riste Vurmo (85.); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Marco Gentzsch, Mathias Kruse; Zuschauer: 8