Der FC Victoria Wittenberg sicherte sich am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 4:3 (3:1)-Erfolg gegen den FC Stahl Aken.

Wittenberg/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der FC Victoria Wittenberg und der FC Stahl Aken am Samstag 4:3 (3:1) getrennt.

Gleich nach Spielstart schoss Andreas Thöner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Die Wittenberger konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Max Johannes Hellmer der Torschütze (9.).

Tor Nummer drei schoss Tim Körnig für Wittenberg (41.). Es blieb spannend. Christian Hüller (Wittenberg) traf in Minute 44. Andy Dreßler traf für Aken (48). Ronny Müller traf für Aken (78). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Riste Vurmo (Wittenberg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Wittenberger Elf erzielen (85.). Die Wittenberger haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – FC Stahl Aken

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – C. Müller, Hüller (62. Vurmo), Arlt, Kießling, M. Müller, Körnig, M. Müller, Wakrim, Thöner, Witt

FC Stahl Aken: Papsdorf – Abdul Awali, Saalmann (87. Voigt), Knauth, Rzeznitzeck, Hellmer, Mazurkevych, Müller, Ufer, Rehsack, Dreßler

Tore: 1:0 Andreas Thöner (4.), 1:1 Max Johannes Hellmer (9.), 2:1 Tim Körnig (41.), 3:1 Christian Hüller (44.), 3:2 Andy Dreßler (48.), 3:3 Ronny Müller (78.), 4:3 Riste Vurmo (85.); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Marco Gentzsch, Mathias Kruse; Zuschauer: 8