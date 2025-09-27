Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 durfte sich der FC Victoria Wittenberg vor 26 Zuschauern über einen soliden 4:1 (3:1)-Erfolg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II freuen.

Wittenberg/MTU. Die 26 Besucher des Arthur-Lambert-Stadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Wittenberger besiegten das Team aus Bitterfeld-Wolfen mit 4:1 (3:1) souverän.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Caleb Marcellus Dorn für Wittenberg traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Tim Körnig (18.) erzielt wurde.

18. Minute: FC Victoria Wittenberg führt mit zwei Toren

Dann waren die abgeschlagenen Bitterfeld-Wolfener dran: Jonah Mißner versenkte den Ball in Spielminute 35. Ärgerlicherweise lenkte der Bitterfeld-Wolfener den Ball in der 45+2 unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:1 für den FC Victoria Wittenberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II steckte einmal Gelb ein. Der FC Victoria Wittenberg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Schon drei Spielminuten darauf konnte Michael Müller (Wittenberg) den Ball über die Linie bringen (50.). Mit 4:1 verließen die Wittenberger den Platz als Sieger. In Spielminute 87 handelte sich der FC Victoria Wittenberg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Dorn, Ritter, Thöner, Körnig, Arlt, Hartwig (59. Filybah), Henska (12. Steiner), Witt, Kießling, M. Müller

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Paff – Mißner, Nelles, Csehil (54. Kirchhoff), Chebbah, Strobel (54. König), Eberhard, Schneidewind (74. Cil), Zagiev, Csehil, Erler

Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (3.), 2:0 Tim Körnig (18.), 2:1 Jonah Mißner (35.), 3:1 Kai Strobel (45.+2), 4:1 Michael Müller (50.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Roman Schönemann, Sebastian Hinsche; Zuschauer: 26