Wittenberg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 26 Besuchern des Arthur-Lambert-Stadions geboten. Die Wittenberger waren den Gästen aus Bitterfeld-Wolfen mit 4:1 (3:1) souverän überlegen.

Caleb Marcellus Dorn (FC Victoria Wittenberg) netzte nur drei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Wittenberger legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Tim Körnig der Torschütze (18.).

Minute 18: FC Victoria Wittenberg führt mit zwei Toren

Im Anschluss waren die abgeschlagenen Bitterfeld-Wolfener dran: Jonah Mißner versenkte den Ball in der 35. Minute. Ärgerlicherweise lenkte der Bitterfeld-Wolfener den Ball in der 45+2 unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:1 für den FC Victoria Wittenberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II kassierte einmal Gelb. Der FC Victoria Wittenberg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Nur drei Minuten darauf konnte Michael Müller (Wittenberg) den Ball über die Linie bringen (50.). Mit 4:1 verließen die Wittenberger den Platz als Sieger. In Spielminute 87 handelte sich der FC Victoria Wittenberg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Thöner, Henska (12. Steiner), Kießling, Ritter, Körnig, Hartwig (59. Filybah), Witt, Arlt, M. Müller, Dorn

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Paff – Schneidewind (74. Cil), Erler, Zagiev, Strobel (54. König), Nelles, Chebbah, Csehil, Mißner, Eberhard, Csehil (54. Kirchhoff)

Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (3.), 2:0 Tim Körnig (18.), 2:1 Jonah Mißner (35.), 3:1 Kai Strobel (45.+2), 4:1 Michael Müller (50.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Roman Schönemann, Sebastian Hinsche; Zuschauer: 26