Wittenberg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 26 Besuchern des Arthur-Lambert-Stadions geboten. Die Wittenberger setzten sich souverän mit 4:1 (3:1) gegen die Gäste aus Bitterfeld-Wolfen durch.

Schon kurz nach Spielstart schoss Caleb Marcellus Dorn das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (3.). Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Tim Körnig den Ball ins Netz (18.).

Minute 18: FC Victoria Wittenberg führt mit zwei Toren

Dann kamen die zurückliegenden Bitterfeld-Wolfener schließlich auch mal zum Zug: Jonah Mißner schoss und traf in Minute 35. Ärgerlicherweise lenkte der Bitterfeld-Wolfener den Ball in der 45+2 unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:1 für den FC Victoria Wittenberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II kassierte einmal Gelb. Der FC Victoria Wittenberg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Schon drei Spielminuten später konnte Michael Müller (Wittenberg) den Ball über die Linie bringen (50.). Mit 4:1 verließen die Wittenberger den Platz als Sieger. In Spielminute 87 handelte sich der FC Victoria Wittenberg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Arlt, Dorn, Henska (12. Steiner), Thöner, Kießling, Körnig, M. Müller, Ritter, Witt, Hartwig (59. Filybah)

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Paff – Schneidewind (74. Cil), Erler, Csehil (54. Kirchhoff), Zagiev, Csehil, Nelles, Chebbah, Eberhard, Strobel (54. König), Mißner

Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (3.), 2:0 Tim Körnig (18.), 2:1 Jonah Mißner (35.), 3:1 Kai Strobel (45.+2), 4:1 Michael Müller (50.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Roman Schönemann, Sebastian Hinsche; Zuschauer: 26