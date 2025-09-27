Dem FC Victoria Wittenberg gelang es am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II mit 4:1 (3:1) zu besiegen. 26 Zuschauer waren live dabei.

Wittenberg/MTU. Die 26 Besucher des Arthur-Lambert-Stadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Wittenberger besiegten das Team aus Bitterfeld-Wolfen mit 4:1 (3:1) souverän.

Gleich nach dem Anstoß schoss Caleb Marcellus Dorn das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (3.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Tim Körnig (18.) erzielt wurde.

Minute 18: FC Victoria Wittenberg mit 2:0 Vorsprung

Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II war zwei Tore im Rückstand. Und dann klappte es aber noch: Jonah Mißner traf in der 35. Spielminute. Ärgerlicherweise lenkte der Bitterfeld-Wolfener den Ball in der 45+2 unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:1 für den FC Victoria Wittenberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II musste einmal Gelb hinnehmen. Der FC Victoria Wittenberg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Michael Müller den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:1 verfestigte (50.). Damit war der Triumph der Wittenberger gesichert. In Spielminute 87 handelte sich der FC Victoria Wittenberg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Henska (12. Steiner), Hartwig (59. Filybah), Arlt, Körnig, Witt, Thöner, M. Müller, Ritter, Kießling, Dorn

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Paff – Eberhard, Schneidewind (74. Cil), Chebbah, Nelles, Strobel (54. König), Zagiev, Mißner, Csehil (54. Kirchhoff), Csehil, Erler

Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (3.), 2:0 Tim Körnig (18.), 2:1 Jonah Mißner (35.), 3:1 Kai Strobel (45.+2), 4:1 Michael Müller (50.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Roman Schönemann, Sebastian Hinsche; Zuschauer: 26